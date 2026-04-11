“بوليتيكو”: حرب الشرق الأوسط تفتح ملف الاعتماد الأمريكي على المعادن الصينية

واشنطن-سانا

كشفت الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط عن أبعاد تتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة، مسلطة الضوء على تحديات أعمق تواجه الولايات المتحدة تتعلق بقدرتها على الحفاظ على تفوقها الدفاعي، في ظل اعتماد متزايد على سلاسل إمداد خارجية، ولا سيما في مجال المعادن الحرجة.

ففي الوقت الذي انشغلت فيه التقديرات العسكرية بحجم الضربات وعدد الصواريخ المستخدمة، برزت مسألة استدامة القدرات الدفاعية كعامل حاسم، مع تزايد استهلاك منظومات الاعتراض والتشغيل بوتيرة تفوق القدرة على التعويض السريع.

استنزاف يتجاوز ساحة المعركة

وبحسب تقرير لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية نشرته وسائل إعلام، أظهرت التطورات الميدانية أن استهداف منظومات الرادار والإنذار المبكر يرفع من كلفة الدفاع بشكل ملحوظ، إذ يؤدي تراجع دقة التتبع إلى زيادة عدد الصواريخ الاعتراضية المطلوبة للتصدي للهجمات.

ولا يقتصر أثر ذلك على الخسائر المباشرة، بل يمتد إلى تسريع استنزاف المخزونات العسكرية، في وقت تعتمد فيه خطط الإنتاج على وتيرة زمن السلم، ما يطرح تساؤلات حول قدرة القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية على مواكبة متطلبات الحروب الممتدة.

معادن استراتيجية تحت الهيمنة الصينية

وتبرز في هذا السياق قضية المعادن الحرجة كأحد أبرز التحديات، حيث تعتمد الصناعات الدفاعية المتقدمة على عناصر مثل الغاليوم والمعادن الأرضية النادرة، التي تتركز عمليات معالجتها وتكريرها بشكل كبير في الصين.

هذا الواقع يمنح بكين موقعاً مؤثراً في سلاسل الإمداد العالمية، ويجعل من إعادة بناء القدرات العسكرية الأمريكية عملية مرتبطة بعوامل خارجية، ما يضيف بعداً اقتصادياً إلى معادلة الأمن القومي.

كما أن تقلبات أسعار هذه المعادن، إلى جانب إمكانية تقييد تصديرها، تزيد من تعقيد المشهد، وتضع صانعي القرار أمام تحدي تحقيق التوازن بين الاحتياجات الدفاعية والاعتبارات الجيوسياسية.

فجوة بين الزمن العسكري والإنتاج الصناعي

وتسعى الولايات المتحدة إلى تقليص هذا الاعتماد عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الشراكات مع الحلفاء، إضافة إلى الاستثمار في مشاريع استخراج وتكرير المعادن الاستراتيجية.

إلا أن هذه الجهود تصطدم بطبيعة القطاع الصناعي، حيث تتطلب عمليات إنشاء البنية التحتية وتطوير سلاسل الإمداد سنوات من العمل، في حين أن وتيرة الاستهلاك العسكري خلال الأزمات تكون سريعة ومكثفة.

وتبرز هنا فجوة واضحة بين “الزمن العسكري” الذي تحكمه التطورات الميدانية المتسارعة، و”الزمن الصناعي” الذي يخضع لاعتبارات التمويل والتقنية والتنظيم.

تحديات تتجاوز الحرب الحالية

ولا تقتصر هذه التحديات على تداعيات الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط، بل تمتد إلى سيناريوهات مستقبلية قد تواجه فيها الولايات المتحدة أزمات متزامنة في أكثر من منطقة، ما يزيد من الضغط على مخزوناتها وقدراتها الإنتاجية.

وفي ظل هذا الواقع، تصبح مسألة الجاهزية العسكرية مرتبطة بشكل وثيق بمرونة الاقتصاد وسلاسل الإمداد، وليس فقط بالتفوق التكنولوجي أو القدرات القتالية.

تحول في الموازين

وتعكس هذه المعطيات تحولاً في طبيعة موازين القوة العالمية، حيث لم يعد التفوق العسكري قائماً فقط على امتلاك الأسلحة المتقدمة، بل على القدرة على إنتاجها واستدامتها في ظروف الأزمات.

وفي هذا الإطار، تبدو الحرب الأخيرة بمثابة اختبار عملي كشف نقاط القوة والضعف في آن معاً، وأعاد التأكيد على أن التحديات الاقتصادية والصناعية باتت جزءاً لا يتجزأ من معادلات الأمن والاستقرار الدوليين.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أطلقت في شباط الماضي مشروعاً جديداً حمل اسم “مشروع فولت”، ليكون أول مخزون استراتيجي للمعادن الحيوية، من خلال دمج ملياري دولار مع قرض من بنك التصدير والاستيراد في نيويورك بقيمة 10 مليارات دولار، لتصل القيمة الإجمالية للمشروع إلى 12 مليار دولار.

ويهدف المشروع إلى تجنّب تكرار أزمة نفاد المعادن من الأسواق الأمريكية خلال فترات الاضطراب، وفق ما أكده الرئيس ترامب.