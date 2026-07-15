الكويت تدين العدوان الإيراني على أراضيها وتؤكد حقها باتخاذ الإجراءات المناسبة لصون سيادتها

الكويت-سانا

أدانت الكويت بأشد العبارات، العدوان الإيراني الذي استهدف أراضيها مساء اليوم الثلاثاء، وأدى إلى إصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة الكويتية، ووقوع أضرار مادية.



وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على منصة إكس: إن استمرار العدوان الإيراني الآثم يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتحدياً سافراً للشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، ويعكس إصراراً على مواصلة نهجٍ عدائي، وتقويضاً غير مسؤول للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.



وشددت الوزارة في بيانها على حق دولة الكويت الأصيل في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأعلن الجيش الكويتي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن وسائط ‌‏دفاعه الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية اخترقت ‌‏أجواء الكويت.