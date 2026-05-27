الاتحاد الأوروبي: تزايد قياسي في الاحتياجات الإنسانية حول العالم

بروكسل-سانا

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أن الاحتياجات الإنسانية حول العالم وصلت إلى ‏مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل تزايد الأزمات وتفاقم آثار النزاعات والكوارث ‏الطبيعية، ما يضع النظام الإنساني الدولي تحت ضغوط شديدة.‏

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء، أن نحو 239 ‏مليون شخص حول العالم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في حين لا يغطي التمويل ‏الإنساني العالمي الحالي سوى أقل من نصف هذه الاحتياجات، ما يترك ملايين الأشخاص ‏دون دعم أساسي منقذ للحياة.‏

وأشار البيان إلى أن تزايد عدد الأزمات الإنسانية وامتدادها زمنياً، إلى جانب تراجع التمويل ‏وارتفاع مستويات انعدام الأمن في مناطق النزاع، يعرقل بشكل كبير عمليات إيصال المساعدات ‏إلى المحتاجين.‏

ويعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذ “إجراءات ملموسة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بأمان ‏ودون عوائق”، وذلك بتكثيف الدبلوماسية الإنسانية في إطار جهد تعاوني بين مختلف هيئات ‏الاتحاد الأوروبي، وباستخدام “جميع الأدوات المتاحة”، بما في ذلك “الحوارات السياسية ‏والحقوقية، والمناصرة، والتنسيق في المحافل متعددة الأطراف، والوساطة من أجل السلام ‏والاستقرار”.‏