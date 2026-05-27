الاتحاد الأوروبي: تزايد قياسي في الاحتياجات الإنسانية حول العالم

بروكسل-سانا
أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أن الاحتياجات الإنسانية حول العالم وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل تزايد الأزمات وتفاقم آثار النزاعات والكوارث الطبيعية، ما يضع النظام الإنساني الدولي تحت ضغوط شديدة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء، أن نحو 239 مليون شخص حول العالم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في حين لا يغطي التمويل الإنساني العالمي الحالي سوى أقل من نصف هذه الاحتياجات، ما يترك ملايين الأشخاص دون دعم أساسي منقذ للحياة.
وأشار البيان إلى أن تزايد عدد الأزمات الإنسانية وامتدادها زمنياً، إلى جانب تراجع التمويل وارتفاع مستويات انعدام الأمن في مناطق النزاع، يعرقل بشكل كبير عمليات إيصال المساعدات إلى المحتاجين.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذ “إجراءات ملموسة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق”، وذلك بتكثيف الدبلوماسية الإنسانية في إطار جهد تعاوني بين مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي، وباستخدام “جميع الأدوات المتاحة”، بما في ذلك “الحوارات السياسية والحقوقية، والمناصرة، والتنسيق في المحافل متعددة الأطراف، والوساطة من أجل السلام والاستقرار”.