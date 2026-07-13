مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة واعتقالات في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل ثلاثة آخرون في عمليات مداهمة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن فلسطينياً قتل برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال القدس المحتلة.

وفي نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، فلسطينياً من مخيم بلاطة بعد أن اقتحمت المخيم وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت فلسطينياً آخر من بلدة كفر مالك شرق رام الله، وشاباً آخر من قرية دير أبو ضعيف شرق جنين بعد أن داهمت القرية وفتشت عدداً من المنازل.

وفي بلدة جبع، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة لمدة 8 ساعات، وداهمت عشرات المنازل ومسجداً، وحولت مقهى وسط البلدة لمركز تحقيق ميداني، واحتجزت عشرات الشبان، بينهم أئمة مساجد، قبل انسحابها.

إلى ذلك نصب جنود الاحتلال حاجزاً عسكرياً طياراً عند منطقة عين أيوب قرب قرية راس كركر شمال غرب رام الله، وأوقفوا مركبات المواطنين، ودققوا في هوياتهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية في الأراضي الفلسطينية أكثر من 916، بينها 243 حاجزاً نُصب بعد 7 تشرين الأول 2023.

وفي رام الله أيضاً هاجم مستوطنون صباح اليوم قرية برقا شرق المدينة، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، فيما عمد مستوطنون إلى إطلاق مواشيهم في أراضي المواطنين ببلدة المغير شرق المدينة نفسها، ما أدى إلى إتلاف محاصيل زراعية.

وكان 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون بينهم أطفال أمس في عمليات قصف إسرائيلي على مدينتي خان يونس وغزة ومخيم النصيرات في قطاع غزة.