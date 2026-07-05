إخماد حريق على جسر بروكلين دون إصابات خلال احتفالات الاستقلال في نيويورك

واشنطن-سانا



أخمدت طواقم الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية حريقاً اندلع على جسر بروكلين التاريخي جراء عروض الألعاب النارية المرافقة لاحتفالات عيد الاستقلال، دون تسجيل إصابات بشرية.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن دائرة الإطفاء في المدينة قولها: إن ألسنة اللهب امتدت إلى أجزاء من الجسر الذي كان مغلقاً أمام حركة المرور تمهيداً للعرض، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء عبر آلياتها وتسيطر على الحريق بشكل كامل.



من جانبه، أوضح متحدث باسم دائرة الإطفاء أن مثل هذه الحوادث تصنف ضمن المخاطر المتوقعة في مثل هذه المناسبات، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية المتخذة بإبعاد الحشود وتحديد مسافات الأمان حالت دون وقوع ضحايا أو إصابات.



وفي السياق ذاته، أدت الأحوال الجوية السائدة إلى إلغاء وتأجيل العديد من الأنشطة والفعاليات الرسمية والشعبية الخاصة باحتفالات الذكرى الـ 250 للاستقلال في عدة مدن على الساحل الشرقي للبلاد، وفي مقدمتها العاصمة واشنطن.