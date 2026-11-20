عمّان-سانا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان مع ممثلي مجموعة من الشركات الفرنسية البارزة التي تنشط في السوق الأردنية، فرص دخول هذه الشركات إلى السوق السورية وتوسيع استثماراتها في عدد من القطاعات الحيوية.

وذكرت قناة هيئة الاستثمار على التلغرام اليوم الجمعة، أن اللقاء مع ممثلي الشركات الفرنسية جرى في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور السفير السوري لدى الأردن إحسان الرمان، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الفرنسية للشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط لودوفيك بوي.

وناقش الجانبان فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والبنية التحتية وإدارة البيئة وتدوير النفايات، إلى جانب الصناعات الدوائية والخدمات الصحية والزراعة والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية.

كما بحث الجانبان إمكانات الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركات الفرنسية في المنطقة، والمزايا التي يوفرها الموقع الجغرافي لسوريا لتطوير حركة التجارة والنقل وتعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد رمضان اهتمام سوريا بتعزيز حضور الشركات الفرنسية في السوق السورية، مشيراً إلى استعداد هيئة الاستثمار لمتابعة الفرص المطروحة مع الشركات المهتمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

يشار إلى أنه في السابع من تموز الماضي جرى خلال اجتماع طاولة مستديرة إطلاق لجان اقتصادية سورية فرنسية مشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات للاستثمار في مجالات حيوية عديدة، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.