دمشق-سانا



يمثل توثيق شجرة النسب تقليداً متوارثاً في المجتمع السوري، ارتبط بمعرفة الأصول وإثبات صلات القرابة وحفظ تسلسل الأجيال والحقوق العائلية، كما شكل وسيلة لصون الذاكرة العائلية والتاريخ الاجتماعي والإرث الثقافي ونقله إلى الأجيال اللاحقة.

وتحضر مشجرات الأنساب في الذاكرة الاجتماعية السورية بوصفها وثائق عائلية تتجاوز تسجيل أسماء الأجداد والأحفاد، إذ تكشف عن أصول الأسر ومواطنها ومسارات انتقالها، وتعكس تنوع المجتمع السوري وما شهده من تحولات تاريخية واجتماعية، فضلاً عن ارتباطها بالعادات والتقاليد التي حرصت العائلات على توريثها عبر الأجيال.

أسماء العائلات السورية.. دلالات تعكس تاريخ المجتمع

للحديث عن هذا الموضوع يوضح الباحث في الأنساب وتراث الشام عبد العزيز محمد الصمادي في تصريح لـ “سانا”، أن أسماء العائلات في بلاد الشام تعكس جوانب من تاريخ المجتمع وتنوع مصادر التسمية فيه، إذ ارتبط بعضها بالصفات والألوان، وبعضها بالمهن والحرف، كالسمان واللبان والسروجي، أو من المدن والبلدان، كالنابلسي والطرابلسي والدمشقي.

ويلفت الصمادي إلى ظهور ألقاب في العهد العثماني مثل أوطباشي ويوزباشي، ومنها ما انتهى بلاحقة «جي» المرتبطة بالمهن مثل السروجي ومنها ما ارتبط بالألوان كالأسمر وغيرها والأشكال مثل الطويل الأعرج، وفيما كانت أسماء الأجداد تتناقل شفوياً في المجالس العائلية، حرص كبار الأسر ووجهاؤها على الاحتفاظ بمشجرات تسجل تسلسل النسب وفروع الذرية.

ويشير الصمادي إلى أن بعض هذه المشجرات كُتب على جلود الغزال، ولا تزال محفوظة لدى عائلات دمشقية قديمة وفي محافظات سورية أخرى، حيث ينظر إليها أصحابها باعتبارها إرثاً ثميناً يخشون ضياعه.

مشجرات الأنساب.. حفظ الحقوق وتوثيق الذاكرة الاجتماعية

لم تقتصر وظيفة هذه المشجرات على إثبات القرابة، بل ارتبطت أيضاً بحفظ الحقوق والممتلكات، إذ يلفت الصمادي إلى وجود ما يعرف بالأوقاف الذرية، التي كانت تخصص فيها عقارات لذرية صاحبها، بحيث ينتفعون بريعها دون بيع أصلها، وفق شروط الوقف.



وعلى المستوى الاجتماعي، أسهمت هذه المشجرات، إلى جانب الروايات التي تناقلها كبار السن، في حفظ أسماء الأجداد ومواطن إقامتهم ومهنهم وصلاتهم بالأسر الأخرى، كما وثقت علاقات المصاهرة والجوار وتفرعات البيوت وانتقالها بين المناطق، ويؤكد الصمادي أن أهميتها تتجاوز معرفة الأنساب إلى حفظ تاريخ المجتمع، ولا سيما أن ظروف المنطقة تاريخياً تسببت في ضياع أجزاء من ذاكرة هذا المجتمع.

ويبين الصمادي أن الرجوع إلى كبار العائلة يشكل نقطة البداية في البحث عن الأصول، لكن التحقق من المعلومات يتطلب مقارنتها بالوثائق والسجلات الرسمية، ومنها سجلات الأحوال المدنية والإحصاءات، والمخطوطات والوثائق التاريخية، فضلاً عن الأرشيفات المحفوظة في المتاحف، ومنها أرشيفات إسطنبول التي قد تضم وثائق تعود إلى العهد العثماني.



ويستشهد الصمادي بتجربته الشخصية في هذا المجال، موضحاً أن إعداد شجرة نسب أسرته استغرق نحو ثلاث سنوات من البحث والعمل، فضلاً عن حاجته إلى التمويل، مشيراً إلى أن توثيق الأنساب يتطلب جهداً جماعياً ومشاركة أفراد الأسرة، في وقت تراجع فيه اهتمام شريحة من الجيل الحالي بهذا التقليد.

توثيق الأنساب.. جهود بحثية ووسائل حديثة لحفظ الإرث

لا يقتصر عمل الصمادي على توثيق نسب أسرته، إذ يعمل حالياً على جمع أنساب العائلات في مدينة دوما، ويعد كتاب «الكنى والألقاب في معرفة أنساب الشام» للطباعة، إلى جانب إعداد موسوعة عن الأسر والأعلام الذين سكنوا دوما حتى نهاية القرن العشرين.



ومع تطور الوسائل الرقمية، يمكن الاستفادة من تقنيات الأرشفة في حفظ المشجرات والمخطوطات والصور والوثائق، وتسجيل روايات كبار السن بالصوت والصورة، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرف على أصولها وتاريخها العائلي.



ويدعو الصمادي إلى مواصلة العمل على توثيق الأسر في المدن والمناطق السورية، بحيث تتولى كل مدينة جمع تاريخ عائلاتها وحرفها وعاداتها وتقاليدها، وصولاً إلى إعداد معجم عام يحفظ التاريخ الاجتماعي السوري، مشدداً على ضرورة مساهمة المجتمع المحلي في تمويل هذه المشاريع وضمان استمرارها.

وتبقى شجرة النسب إحدى الوسائل التي تحفظ صلة الأجيال بماضيها، وتوثق تاريخ العائلات وتحولاتها عبر الزمن، لتشكل جزءاً من الذاكرة الاجتماعية والتراث الثقافي السوري الذي تتوارثه الأجيال وتحافظ عليه.