لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع.. ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز

لندن-سانا‏

أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس عن شركات متخصصة في تحليل حركة الشحن ‏البحري، أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة “قطر للطاقة” عبرت مضيق هرمز، ‏لتكون أول ناقلة من نوعها يتم رصدها تغادر الممر المائي منذ 11 تموز الجاري.‏

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات شركتي “كبلر” ومجموعة بورصات لندن: إن الناقلة ‌‏”العريش”، التي حملت شحنتها من محطة رأس لفان في قطر خلال الفترة بين 4و6 من ‏تموز، أبحرت عبر المضيق ليل 29 تموز.‏

وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الناقلة تتجه حالياً إلى ميناء قاسم في ‏باكستان، ومن المتوقع أن تصل إليه في 31 من الشهر الجاري.‏

وتعد هذه المرة الأولى التي تغادر فيها ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة “قطر للطاقة” ‏مضيق هرمز منذ تعرض الناقلة “الركيات” لهجوم في أوائل تموز.‏

وفي السياق أظهرت البيانات أن 12 سفينة شحن تحمل سلعاً أولية عبرت مضيق هرمز ‏أمس الأربعاء، بواقع 6سفن دخلت المضيق و6 سفن غادرته، في ارتفاع مقارنةً باليومين ‏السابقين.‏

وكانت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر أظهرت أمس الأربعاء، أن 8 سفن ‏شحن فقط عبرت المضيق أول أمس الثلاثاء.‏