لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع.. ناقلة غاز قطرية تعبر مضيق هرمز

لندن-سانا
أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس عن شركات متخصصة في تحليل حركة الشحن البحري، أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة “قطر للطاقة” عبرت مضيق هرمز، لتكون أول ناقلة من نوعها يتم رصدها تغادر الممر المائي منذ 11 تموز الجاري.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات شركتي “كبلر” ومجموعة بورصات لندن: إن الناقلة ”العريش”، التي حملت شحنتها من محطة رأس لفان في قطر خلال الفترة بين 4و6 من تموز، أبحرت عبر المضيق ليل 29 تموز.
وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن الناقلة تتجه حالياً إلى ميناء قاسم في باكستان، ومن المتوقع أن تصل إليه في 31 من الشهر الجاري.
وتعد هذه المرة الأولى التي تغادر فيها ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة “قطر للطاقة” مضيق هرمز منذ تعرض الناقلة “الركيات” لهجوم في أوائل تموز.
وفي السياق أظهرت البيانات أن 12 سفينة شحن تحمل سلعاً أولية عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء، بواقع 6سفن دخلت المضيق و6 سفن غادرته، في ارتفاع مقارنةً باليومين السابقين.
وكانت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر أظهرت أمس الأربعاء، أن 8 سفن شحن فقط عبرت المضيق أول أمس الثلاثاء.