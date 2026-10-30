الدفاع الصينية: اليابان تشكل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي

بكين-سانا
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية تشانغ شياو قانغ، أن اليابان تسعى إلى استمالة دول من خارج المنطقة وإشراكها في تدريبات عسكرية مشتركة، وتعمل على تطوير ونشر صواريخ متوسطة وطويلة المدى، وتعزيز انتشارها العسكري في جزرها الجنوبية الغربية، وتسريع وتيرة إعادة التسلح، ما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي.
ونقلت وكالة “شينخوا” اليوم الجمعة عن شياو قانغ قوله: إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل ساحة واعدة للسلام والتنمية، وإن من يسير مع الاتجاه السائد نحو إحلال السلام سيحقق أهدافه، بينما لن يحظى أي دعم من يسعى إلى تأجيج المواجهة بين التكتلات.
وأضاف: إن مسألة تايوان شأن داخلي صيني بحت، ولن تسمح بكين لأي قوى خارجية بالتدخل فيها، محذراً من أن أي جهة تحاول استخدام تايوان للضغط على الصين أو تتمادى في الاستفزازات العسكرية ستدفع ثمناً باهظاً.
وكانت وزارة الخارجية الصينية أكدت في الـ17 من الشهر الجاري ضرورة التزام اليابان بالنظام الدولي القائم بعد الحرب العالمية الثانية، واحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.