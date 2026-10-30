الدفاع الصينية: اليابان تشكل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي

بكين-سانا‏

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية تشانغ شياو قانغ، أن اليابان تسعى إلى ‏استمالة دول من خارج المنطقة وإشراكها في تدريبات عسكرية مشتركة، وتعمل على ‏تطوير ونشر صواريخ متوسطة وطويلة المدى، وتعزيز انتشارها العسكري في جزرها ‏الجنوبية الغربية، وتسريع وتيرة إعادة التسلح، ما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي.‏

ونقلت وكالة “شينخوا” اليوم الجمعة عن شياو قانغ قوله: إن منطقة آسيا والمحيط ‏الهادئ تمثل ساحة واعدة للسلام والتنمية، وإن من يسير مع الاتجاه السائد نحو إحلال ‏السلام سيحقق أهدافه، بينما لن يحظى أي دعم من يسعى إلى تأجيج المواجهة بين ‏التكتلات.‏

وأضاف: إن مسألة تايوان شأن داخلي صيني بحت، ولن تسمح بكين لأي قوى ‏خارجية بالتدخل فيها، محذراً من أن أي جهة تحاول استخدام تايوان للضغط على ‏الصين أو تتمادى في الاستفزازات العسكرية ستدفع ثمناً باهظاً.‏

وكانت وزارة الخارجية الصينية أكدت في الـ17 من الشهر الجاري ضرورة التزام اليابان ‏بالنظام الدولي القائم بعد الحرب العالمية الثانية، واحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بعدم ‏انتشار الأسلحة النووية.‏