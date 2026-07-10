وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات لـ 8 أشخاص بالتخطيط لاغتيال ترامب وماسك

نيويورك-سانا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت لائحة اتهام إلى ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاماً، بتهمة التخطيط لشن هجوم على فعالية للفنون القتالية المختلطة أُقيمت في البيت الأبيض خلال شهر حزيران الماضي.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن الوزارة قولها: إن المتهمين يواجهون تهمتي التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين والتآمر لارتكاب جريمة قتل على أراضٍ تابعة للحكومة الاتحادية، واستهداف مسؤولين اتحاديين.

وأوضحت الوزارة أن المتهمين خططوا لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمريكيين ورجل الأعمال إيلون ماسك، خلال الفعالية.

من جانبه، أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) أنه أحبط الشهر الماضي الهجوم المخطط له، والذي تضمن، وفق التحقيقات، استخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لاستهداف الجانب الشمالي من البيت الأبيض، قبل تنفيذ هجوم بالأسلحة النارية على المشاركين أثناء محاولتهم مغادرة الموقع.

وأضافت الوزارة: إن المتهمين كانوا ينشطون عبر مجموعات دردشة ومنتديات على تطبيقات سيغنال وديسكورد وتيك توك وإنستغرام، فيما أُلقي القبض عليهم جميعاً بعد أن بدأت أولى عمليات الاعتقال في ولاية أوهايو.

يشار إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) أعلن في 17 حزيران الماضي، أنه أحبط هجوماً كان مخططاً أن يستهدف فعالية فنون ‏قتاليةً مختلطةً تابعةً لمنظمة ألتيميت فايتينج تشامبيونشيب ‌‏(يو.إف.سي)، أقيمت في حديقة البيت الأبيض، وتم اعتقال خمسة أشخاص‎.‎