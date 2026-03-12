البحرين: اعتراض وتدمير112 صاروخاً و186 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير 112 صاروخاً و 186 طائرة مسيرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة.

وقالت القيادة العامة في بيان نُشِر على موقعها على تطبيق إنستغرام: “إن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين، مستمرة في مواجهة الموجات المتوالية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، حيث تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 112 صاروخاً و 186 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين”.

ودعت القيادة الجميع، إلى ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات والتحذيرات من المصادر الرسمية.

وشدّدت على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي.

وكانت قوة دفاع البحرين أعلنت في بيان سابق، أنها اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على أراضيها حتى يوم أمس 106صواريخ و177طائرة مسيرة، استهدفت أراضي المملكة.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ الـ28 من الشهر الماضي.