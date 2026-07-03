أوكرانيا تدعو اليابان لتعزيز التعاون الدفاعي والمساهمة في إعادة الإعمار

طوكيو-سانا

دعا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إلى تعزيز التعاون بين بلاده واليابان في مجالي الدفاع وإعادة الإعمار، معرباً عن تقدير كييف للدعم الذي قدمته طوكيو لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت وكالة “كيوتو” اليابانية اليوم الجمعة عن سيبيها قوله أثناء زيارة رسمية إلى طوكيو: إن اليابان تعد من الدول الرائدة في دعم أوكرانيا، مشيراً إلى أنها قدمت نحو 20 مليار دولار من المساعدات المالية لبلاده منذ بداية الحرب.

وأوضح سيبيها أن بلاده حققت تقدماً في تكنولوجيا تصنيع الطائرات المسيرة، معتبراً أن الخبرات التي اكتسبتها خلال الحرب أسهمت في تطوير تقنيات متقدمة في هذا المجال، ومؤكداً استعداد كييف لتبادل خبراتها مع اليابان وإطلاق مشاريع مشتركة في قطاع الدفاع.

كما دعا الوزير الأوكراني، الشركات اليابانية إلى المشاركة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا، ولا سيما في مجالات البنية التحتية للطاقة، وإزالة الألغام، وتوفير معدات البناء الثقيلة، معتبراً أن إعادة إعمار بلاده ستكون من أكبر مشاريع إعادة الإعمار خلال القرن الحالي.

وكان وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو، أكد أمس الخميس، مواصلة وقوف بلاده إلى جانب أوكرانيا والإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق “سلام عادل ودائم”.