مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انهيار جدار جنوب غربي الصين

بكين-سانا



أعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء مصرع خمسة أشخاص وإصابة 17 آخرين، جراء انهيار جدار في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.



ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن مكتب إدارة الطوارئ المحلي قوله في بيان: إن الحادث وقع مساء أمس في قرية بمحافظة تشانغنينغ فيما كان أحد القرويين يقيم مأدبة في فناء منزله، وتسبب تراكم كميات كبيرة من المياه على مظلة أمطار مؤقتة، في انهيار الجدار الذي استخدموه لتثبيت المظلة.



وأضاف المكتب أنّ ثلاثة أشخاص تُوفّوا فوراً في موقع الحادث، بينما توفي اثنان آخران بعد فشل محاولات العلاج الطبي في إنقاذهم، وأصيب 17 بجروح متفاوتة جراء الحادث.



وكانت فرق الطوارئ الصينية تمكنت في السابع عشر من تموز الماضي من إنقاذ عشرة أشخاص، وأجلت أكثر من 1100 ‏آخرين، إثر انهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة قرب نهر ووجيانغ في بلدية ‏تشونغتشينغ جنوب غربي البلاد.‏