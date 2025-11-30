إصابة 4 متضامنين أجانب في اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أُصيب أربعة متضامنين أجانب بجروح، اليوم، جراء اعتداءات نفّذها مستوطنون إسرائيليون في عدة مناطق بالضفة الغربية، في تصعيد جديد لانتهاكاتهم التي تتم تحت حماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن عدداً من المستوطنين هاجموا متضامنين أجانب في منطقة عين الديوك بأريحا، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم، جراء الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وصفت حالة واحد منهم بالخطيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل أقدم مستوطنون اليوم، على حراثة مساحات من الأراضي في بلدة سنجل، شمال شرق رام الله تمهيداً للاستيلاء عليها، فيما اعتدى مستوطنون آخرون، على ممتلكات المواطنين في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، كما حطموا أربع مركبات في بلدة ياسوف شرق سلفيت.

وكانت الأمم المتحدة أكدت في وقت سابق أن الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تعكس نمطاً متزايداً من العنف، مشيرة إلى أن مشاهد الحشود والهجمات الأخيرة تشكّل مصدر قلق متصاعد بشأن سلامة المدنيين الفلسطينيين.