وزير الخزانة الأمريكي: الحصار على موانئ إيران يخنقها اقتصادياً ومالياً

واشنطن-سانا

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران يخنقها عبر ضغوط اقتصادية ومالية، مرجحاً أن تستسلم في نهاية المطاف.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية: “لقد خضنا ماراثوناً على مدار 12 شهراً، والآن نتسابق نحو خط النهاية”، مشيراً إلى أنهم “غير قادرين على دفع رواتب جنودهم، وهذا حصار اقتصادي حقيقي”.

ولفت بيسنت إلى أن “إيران لا تحصل على الكثير مقابل محاولاتها فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز”، موضحاً أنها “جمعت مبلغاً زهيداً لا يتجاوز 1.3 مليون دولار من الرسوم”.

وأضاف بيسنت: “إن التوقعات المستقبلية لأسواق النفط تشير إلى انخفاض الأسعار، وأن أسعار الطاقة ستنخفض بعد انتهاء الحرب التي دفعتها إلى مستويات قياسية مرتفعة”.

وكانت ما بين 125 و140 سفينة تعبر مضيق هرمز يومياً قبل بدء الحرب في الـ 28 من شباط الماضي، إلا أن بيانات تتبع السفن وتحليل الأقمار الصناعية أظهرت تراجع هذه الحركة بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في هذا الممر الحيوي الذي تمر عبره خمس شحنات النفط والغاز عالمياً.