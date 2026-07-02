انفجارات تهز كييف جراء قصف روسي بالصواريخ والمسيّرات

كييف-سانا
دوت سلسلة انفجارات، في وقت مبكر من اليوم الخميس، وسط العاصمة الأوكرانية كييف وشرقها، جراء قصف جوي روسي استهدف المدينة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مراسلين في العاصمة الأوكرانية، أن الانفجارات جاءت عقب تحذيرات أطلقها سلاح الجو الأوكراني من اقتراب عدد من الصواريخ من كييف.
وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو: إن العاصمة تتعرض لقصف بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أن دوي الانفجارات يُسمع في أنحاء المدينة كافة.
وكان حريق اندلع، مساء أمس الأربعاء، وسط كييف عقب انفجار تزامن مع إطلاق صافرات الإنذار، حيث سارعت طواقم الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وفق ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.
وشوهد عدد من السكان المدنيين في شوارع العاصمة وهم يتجهون إلى الملاجئ حاملين معهم حصائر وفرشاً للنوم.
وتشهد كييف غارات جوية متتابعة، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من أربع سنوات.