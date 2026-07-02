انفجارات تهز كييف جراء قصف روسي بالصواريخ والمسيّرات

كييف-سانا‏

دوت سلسلة انفجارات، في وقت مبكر من اليوم الخميس، وسط العاصمة الأوكرانية كييف وشرقها، جراء قصف جوي ‏روسي استهدف المدينة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن مراسلين في العاصمة الأوكرانية، أن الانفجارات جاءت عقب تحذيرات أطلقها سلاح الجو ‏الأوكراني من اقتراب عدد من الصواريخ من كييف.‏

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو: إن العاصمة تتعرض لقصف بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، مشيراً إلى ‏أن دوي الانفجارات يُسمع في أنحاء المدينة كافة.‏

وكان حريق اندلع، مساء أمس الأربعاء، وسط كييف عقب انفجار تزامن مع إطلاق صافرات الإنذار، حيث سارعت طواقم ‏الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وفق ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.‏

وشوهد عدد من السكان المدنيين في شوارع العاصمة وهم يتجهون إلى الملاجئ حاملين معهم حصائر وفرشاً للنوم.‏

وتشهد كييف غارات جوية متتابعة، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من أربع سنوات.‏