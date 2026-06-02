مقتل فلسطيني وإصابة 4 في قصف إسرائيلي على دير البلح بقطاع غزة

القدس المحتلة- سانا

قُتل فلسطيني وأصيب أربعة آخرون اليوم الثلاثاء، في غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن فلسطينياً قتل، وأصيب أربعة آخرون، بعضهم إصابتهم خطيرة، جراء استهداف طيران الاحتلال سيارة في شارع صلاح الدين شرق دير البلح.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف في وقت سابق اليوم بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل فلسطيني، وإصابة اثنين.

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الحصيلة التراكمية لضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ الـ 7 من تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,942 قتيلاً و172,967 مصاباً، في ظل استمرار استهداف المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وانهيار المنظومة الصحية.

ولفتت الوزارة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي بلغ إجمالي عدد الضحايا 933 قتيلاً و2,868 جريح، مشيرةً إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وتؤكد المؤسسات الصحية والإنسانية في غزة أن استمرار الحرب وتقييد الاحتلال حركة الطواقم الطبية والإنقاذية يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية.