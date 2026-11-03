الاتصالات ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان تمويل مشاريع الاتصالات والمنظومة ‏الريادية

دمشق-سانا
بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عماد فاخوري، آليات تمويل مشاريع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية الاستراتيجية.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن اللقاء ركز على أدوات مؤسسة التمويل الدولية للحد من مخاطر التمويل، لتمكين المصارف من المشاركة فيه وخفض كلف رأس المال لمشاريع البنية التحتية الرقمية، بما يساعد المستثمرين على تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع، ويوسّع مساهمة القطاع الخاص في تطوير البنية الرقمية بما يواكب احتياجات المواطنين.
وناقش الجانبان تمويل المنظومة الريادية، وفرص التعاون في إنشاء “صندوق للصناديق” (Fund of Funds)، لتعزيز الاستثمار في رأس المال الجريء، بما يعزّز تمويل الشركات الناشئة ودعم نموها وخلق فرص العمل.
واستعرض الوزير هيكل خلال الاجتماع المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مع شركائها، وفي مقدّمتها “سيلك لينك” بالشراكة مع مجموعة stc السعودية، ومشغل الخليوي القادم ”زين سوريا” بالشراكة مع مجموعة زين والفرص التمويلية المرتبطة بها.
وكان وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، بحث في الـ 26 تشرين الأول الماضي، مع نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات توماس لاماناوسكاس سبل تعزيز التعاون بين سوريا والاتحاد، وبناء التحالفات اللازمة لدعم مشروع “سيلك لينك”، وبرنامج المناطق الخاصة لمراكز البيانات في سوريا.