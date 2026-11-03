الاتصالات ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان تمويل مشاريع الاتصالات والمنظومة ‏الريادية

دمشق-سانا

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، مع نائب رئيس مؤسسة ‏التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عماد فاخوري، آليات تمويل ‏مشاريع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية الاستراتيجية.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن اللقاء ركز على أدوات ‏مؤسسة التمويل الدولية للحد من مخاطر التمويل، لتمكين المصارف من المشاركة فيه ‏وخفض كلف رأس المال لمشاريع البنية التحتية الرقمية، بما يساعد المستثمرين على ‏تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع، ويوسّع مساهمة القطاع الخاص في تطوير ‏البنية الرقمية بما يواكب احتياجات المواطنين.‏

وناقش الجانبان تمويل المنظومة الريادية، وفرص التعاون في إنشاء “صندوق ‏للصناديق” (‏Fund of Funds‏)، لتعزيز الاستثمار في رأس المال الجريء، بما ‏يعزّز تمويل الشركات الناشئة ودعم نموها وخلق فرص العمل.‏

واستعرض الوزير هيكل خلال الاجتماع المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مع شركائها، ‏وفي مقدّمتها “سيلك لينك” بالشراكة مع مجموعة ‏stc‏ السعودية، ومشغل الخليوي القادم ‌‏”زين سوريا” بالشراكة مع مجموعة زين والفرص التمويلية المرتبطة بها.‏

وكان وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، بحث في الـ 26 تشرين ‏الأول الماضي، مع نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات توماس ‏لاماناوسكاس سبل تعزيز التعاون بين سوريا والاتحاد، وبناء التحالفات اللازمة لدعم ‏مشروع “سيلك لينك”، وبرنامج المناطق الخاصة لمراكز البيانات في سوريا.‏