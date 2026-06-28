قطر والأردن ولبنان تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت

عواصم-سانا

أدانت قطر والأردن ولبنان، اليوم الأحد، بشدة تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، معتبرةً أنها تشكل خرقاً صارخاً لسيادة البلدين وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة.

قطر

وفي هذا السياق، أدانت دولة قطر الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدة دعمها لكل ما تتخذه الدولتان من إجراءات لحماية سيادتهما وأمنهما.

ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إلى تجنيب المنطقة تداعيات التصعيد، ومواصلة مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التوتر، والبناء على ما تحقق في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

لبنان

وفي لبنان، أدان الرئيس جوزاف عون الاعتداءات التي استهدفت البلدين، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الرئيس اللبناني أن هذه الأعمال التصعيدية تندرج في إطار تقويض الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وجدد تضامن بلاده الكامل مع البحرين والكويت، داعياً إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كخيار وحيد لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي.

الأردن

وفي الأردن، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات الإيرانية، ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادة البلدين وتهديد خطير لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع البحرين والكويت ووقوفه إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية سيادتهما وأمنهما.

وكانت البحرين والكويت قد أعلنتا، فجر اليوم الأحد، تعرضهما لاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في ظل تصعيد إقليمي متواصل.