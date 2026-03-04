وزارة الحرب الأمريكية تعلن مقتل أربعة جنود في ميناء الشعيبة بالكويت

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية مقتل أربعة جنود، جراء هجوم بطائرة مسيرة في ميناء الشعيبة بالكويت.

وذكرت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء، أن أربعة جنود بينهم نقيب من قوات الاحتياط بالجيش قتلوا يوم الأحد الماضي جراء هجوم بطائرة مسيرة في ميناء الشعيبة بالكويت، مؤكدةً إجراء تحقيقات في الحادث.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الأمريكيين في العمليات القتالية ضد إيران إلى ستة.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار واسعة في البنى التحتية.

