قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية والقدس

القدس المحتلة-سانا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين، فيما تخلل الحملة اقتحام عشرات المنازل، وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في شمال غرب رام الله والبيرة، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين بعد اقتحام المنازل، كما شملت الحملة مناطق في نابلس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين بعد مداهمة مركبة في بلدة بيت إيبا، واستمرت المداهمات في بلدات سنجل وأبو فلاح وعبوين عبر نصب حواجز للتفتيش.

وفي بلدة الدوجة غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين بعد دهم منازلهم، بينما اعتقلت في القدس المحتلة عدداً من الشبان من بلدة عناتا وبلدة العيزرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا شمال نابلس، واعتدت على طاقم إسعاف تابع للهلال الأحمر الفلسطيني، فيما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالقرب من جدار الفصل العنصري في منطقة بيت أولا جنوب الخليل.

وتستمر سلطات الاحتلال في تنفيذ سياسة الاعتقالات اليومية في الضفة والقدس في إطار حملاتها الأمنية المستمرة، بينما تواصل ميليشيات المستوطنين اعتداءاتها على الفلسطينيين، حيث أصيب فلسطيني في بيت لحم، إثر هجوم مستوطنين على منزله في قرية مراح رباح.