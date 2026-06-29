دراسة: مادة طبيعية قد تعزز الاستجابة المناعية للقاحات لدى كبار السن

لندن-سانا

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة أكسفورد البريطانية أن مادة السبيرميدين الطبيعية، الموجودة في عدد من الأطعمة، قد تسهم في تعزيز الاستجابة المناعية للتطعيم لدى كبار السن، من خلال تحسين وظائف الجهاز المناعي والحد من تأثيرات شيخوخة الخلايا المناعية.

ووفقاً لما نشره موقع “روسيا اليوم” اليوم الإثنين، أوضحت الدراسة أن التقدم في العمر يرتبط بتراجع تدريجي في كفاءة الجهاز المناعي، ما يؤدي إلى ضعف استجابة كبار السن للقاحات وانخفاض إنتاج الأجسام المضادة، وهو ما دفع الباحثين إلى دراسة تأثير السبيرميدين الموجود في أطعمة مثل العدس والحمص والبروكلي والفطر وبعض أنواع الجبن.

وشملت الدراسة 40 متطوعاً سليماً تزيد أعمارهم على 65 عاماً، تلقوا سابقاً ثلاث جرعات من لقاح كوفيد-19، حيث تناول بعض المشاركين مكملات السبيرميدين يومياً لمدة 13 أسبوعاً، بينما حصل آخرون على علاج وهمي.

وبيّنت النتائج أن نحو ربع المشاركين أظهروا استجابة مناعية ضعيفة جداً للقاح رغم تلقي الجرعات الثلاث، مع وجود مؤشرات على تسارع شيخوخة الخلايا المناعية لديهم، فيما سجلت المجموعة التي تناولت السبيرميدين ارتفاعاً في مستويات الأجسام المضادة لفيروس كورونا، وتحسناً في وظائف الخلايا البائية، إضافة إلى زيادة قدرة الجهاز المناعي على تحييد أنواع مختلفة من الفيروس.

وأكد الباحثون أن السبيرميدين قد يسهم في تقليل علامات شيخوخة الجهاز المناعي وتنشيط عملية الالتهام الذاتي، وهي آلية طبيعية تساعد على تنظيف الخلايا من المكونات التالفة والحفاظ على نشاطها.

والسبيرميدين مركب طبيعي ينتمي إلى مجموعة البولي أمينات، وهي مواد موجودة في خلايا الكائنات الحية، وتشارك في عمليات حيوية مثل نمو الخلايا وتجددها وتنظيم وظائفها.