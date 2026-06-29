سبيس إكس تطلق 24 قمراً صناعياً لتعزيز شبكة “ستارلينك” للإنترنت الفضائي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة “سبيس إكس” الأمريكية 24 قمراً صناعياً جديداً ضمن كوكبة “ستارلينك”، في مهمة تهدف إلى تعزيز قدرات شبكة الإنترنت الفضائي، ورفع السعة الترددية، وتحسين جودة التغطية العالمية للاتصالات عالية السرعة.

وذكرت الشركة في بيان رسمي نُشر أمس الأحد على موقعها، أن صاروخ “فالكون 9” انطلق بنجاح من قاعدة “فاندنبرغ” الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاملاً الأقمار الصناعية الجديدة إلى المدار المحدد لها.

وأوضحت “سبيس إكس” أن المرحلة الأولى من الصاروخ تمكنت من العودة والهبوط عمودياً على متن سفينة مسيّرة في المحيط الهادئ، ضمن عمليات إعادة استخدام معززات الصواريخ التي تعتمدها الشركة لخفض التكاليف ورفع كفاءة عمليات الإطلاق.

وبيّنت الشركة أن هذه المهمة تأتي في إطار خطتها المستمرة لتوسيع منظومة “ستارلينك” وتحسين سرعة الاتصال وتقليل زمن الاستجابة، ولا سيما في المناطق النائية والمحرومة من خدمات الإنترنت التقليدية، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية على مستوى العالم.

وأضافت: إن استمرار إطلاق دفعات جديدة من الأقمار الصناعية يهدف إلى استكمال بناء البنية الفضائية للشبكة، تمهيداً لتقديم خدمات اتصال مباشر بالهواتف المحمولة دون الحاجة إلى معدات استقبال إضافية، وهو ما يُتوقع أن يشكل تطوراً نوعياً في قطاع الاتصالات الفضائية.

وتواصل “سبيس إكس” تنفيذ عمليات إطلاق متتالية ضمن مشروع “ستارلينك”، بهدف توسيع نطاق التغطية الفضائية وتعزيز خدمات الإنترنت عالية السرعة حول العالم.