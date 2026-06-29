انطلاق حملة نظافة تطوعية في مدينة سلمية بحماة

حماة-سانا
انطلقت، اليوم الإثنين، في الساحة العامة بمدينة سلمية حملة نظافة تطوعية، تقيمها مديرية البيئة في حماة بالتعاون مع مجلس المدينة ومؤسسة الآغا خان وعدد من الجمعيات الأهلية المحلية.
وأوضح رئيس مجلس مدينة سلمية غازي صطوف، في تصريح لـ سانا، أن الحملة تستمر عشرة أيام، مع إمكانية تمديدها عند الحاجة، مبيناً أنها تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وتهدف إلى تنظيف الشوارع والساحات، وإظهار المدينة بصورة أكثر نظافة وجمالاً.
من جانبها، بيّنت ماجدة زين من مكتب البيئة في سلمية أن الحملة تشهد مشاركة واسعة من المؤسسات العامة والجمعيات والمجتمع المحلي، بهدف الوصول إلى أكبر مساحة ممكنة من المدينة، وتعزيز بيئة نظيفة وصحية، مشيرةً إلى أن المكتب ينفذ باستمرار حملات توعية للمواطنين حول أهمية النظافة العامة والشخصية.
وأشار أحمد الساروت، أحد المشاركين في الحملة، إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي البيئي لدى الأهالي، مؤكداً أهمية المحافظة على النظافة العامة بوصفها دليلاً على رقي المجتمع وحضارته.
وكانت مديرية البيئة في حماة أقامت خلال الشهر الجاري عدداً من الفعاليات والنشاطات البيئية وحملات النظافة، ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من حزيران من كل عام.