انطلاق حملة نظافة تطوعية في مدينة سلمية بحماة

حماة-سانا

انطلقت، اليوم الإثنين، في الساحة العامة بمدينة سلمية حملة نظافة تطوعية، تقيمها مديرية البيئة في حماة بالتعاون مع ‏مجلس المدينة ومؤسسة الآغا خان وعدد من الجمعيات الأهلية المحلية.‏

وأوضح رئيس مجلس مدينة سلمية غازي صطوف، في تصريح لـ سانا، أن الحملة تستمر عشرة أيام، مع إمكانية تمديدها ‏عند الحاجة، مبيناً أنها تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وتهدف إلى تنظيف الشوارع والساحات، وإظهار ‏المدينة بصورة أكثر نظافة وجمالاً.‏

من جانبها، بيّنت ماجدة زين من مكتب البيئة في سلمية أن الحملة تشهد مشاركة واسعة من المؤسسات العامة والجمعيات ‏والمجتمع المحلي، بهدف الوصول إلى أكبر مساحة ممكنة من المدينة، وتعزيز بيئة نظيفة وصحية، مشيرةً إلى أن المكتب ‏ينفذ باستمرار حملات توعية للمواطنين حول أهمية النظافة العامة والشخصية.‏

وأشار أحمد الساروت، أحد المشاركين في الحملة، إلى أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي البيئي لدى الأهالي، مؤكداً ‏أهمية المحافظة على النظافة العامة بوصفها دليلاً على رقي المجتمع وحضارته.‏

وكانت مديرية البيئة في حماة أقامت خلال الشهر الجاري عدداً من الفعاليات والنشاطات البيئية وحملات النظافة، ضمن ‏احتفالاتها باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من حزيران من كل عام.‏