الدفاع البحرينية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة.

وأوضحت القيادة، في بيان، وفق ما نقلت الوكالة البحرينية أن هذه الاعتداءات تمثل استمراراً لنهج عدائي ممنهج يستهدف المدنيين في البحرين، مؤكدة أن أنظمتها الدفاعية تعاملت مع التهديدات بكفاءة عالية.

وأكدت أن جميع وحداتها العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الاعتداءات.

وشدد البيان، على أن استهداف المدنيين والممتلكات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأدانت وزارة الخارجية البحرينية، في وقت سابق اليوم، بأشد العبارات، تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت، بإطلاق سبعة صواريخ بالستية باتجاه أراضيهما.