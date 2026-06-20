ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 73.023 قتيلاً

القدس-سانا

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023،‏ إلى 73.023 قتيلاً، و173316 جريحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، قولها: إن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية خمسة قتلى، و43 مصاباً.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 1012 في حين بلغ عدد المصابين 3208، فيما جرى انتشال 784 جثماناً.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تتواصل فيه جرائم الاحتلال بحق الشعب ‏الفلسطيني في قطاع غزة، وما يرافقها من ‏دمار واسع في البنية التحتية ‏والأحياء السكنية، إضافةً إلى تدهور حاد في الأوضاع ‏الإنسانية.‏