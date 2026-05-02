الناتو يستوضح من واشنطن قرار سحب قواتها من ألمانيا

بروكسل-سانا

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم السبت، أنه يجري مشاورات مع الولايات المتحدة لفهم تفاصيل قرارها سحب آلاف الجنود من ألمانيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت قولها عبر منصة “إكس”: “نعمل مع الولايات المتحدة لاستيضاح تفاصيل قرارها بشأن الانتشار العسكري في ألمانيا”.

وكانت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” أعلنت أمس الجمعة، أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بسحب نحو 5 آلاف جندي من ألمانيا خلال عام، وهو ما يمثل نحو 15 بالمئة من القوات الأمريكية المتمركزة هناك.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في وقت سابق اليوم السبت: إن قرار واشنطن سحب آلاف الجنود من ألمانيا، خطوة تستدعي من الدول الأوروبية الاضطلاع بدور أكبر في ضمان أمنها الدفاعي.