موسيتي يفوز على المصنف أول عالمياً في بطولة باريس للماسترز ‏

باريس-سانا
حقق الإيطالي لورنسو موسيتي، المصنف 24 عالمياً، اليوم الأربعاء، فوزاً مفاجئاً على الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف أول عالمياً، وذلك في دور 32 من بطولة باريس للماسترز للتنس بواقع 7-6 و6-2.
وذكرت رويترز أن تقدم موسيتي (24 عاماً) في المباراة التي استمرت ساعة و40 دقيقة، جاء بعد فوزه بست نقاط من آخر سبع نقاط في الشوط الفاصل للمجموعة الأولى.
وفي المجموعة الثانية، تمكن موسيتي من كسر إرسال زفيريف ليتقدم 2-1، ثم كرر ذلك ليتقدم 5-2، قبل أن ينهي المباراة ويحقق انتصاره الرابع على زفيريف في سادس مواجهة بينهما.
وبهذا الانتصار تأهل موسيتي إلى الدور الـ16 من البطولة موجهاً ضربة قاسية لزفيريف الذي خاض أول مبارياته بعد اعتلائه صدارة التصنيف العالمي الإثنين الماضي.