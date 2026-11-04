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موسيتي يفوز على المصنف أول عالمياً في بطولة باريس للماسترز ‏

التنس 1 موسيتي يفوز على المصنف أول عالمياً في بطولة باريس للماسترز ‏
لاعب التنس الإيطالي لورنسو موسيتي-رويترز

باريس-سانا

حقق الإيطالي لورنسو موسيتي، المصنف 24 عالمياً، اليوم الأربعاء، فوزاً مفاجئاً على ‏الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف أول عالمياً، وذلك في دور 32 من بطولة ‌باريس ‏للماسترز للتنس بواقع 7-6 و6-2.‏

وذكرت رويترز أن تقدم موسيتي (24 عاماً) في المباراة التي استمرت ساعة و40 ‏دقيقة، جاء بعد فوزه بست نقاط ⁠من آخر سبع نقاط في الشوط الفاصل للمجموعة الأولى.‏

وفي المجموعة الثانية، تمكن موسيتي من كسر إرسال زفيريف ليتقدم 2-1، ثم كرر ذلك ‏ليتقدم 5-2، قبل أن ينهي المباراة ويحقق انتصاره الرابع على زفيريف في سادس ‏مواجهة ‌بينهما.‏

وبهذا الانتصار تأهل موسيتي إلى الدور الـ16 من البطولة موجهاً ضربة قاسية لزفيريف ‏الذي خاض أول مبارياته بعد اعتلائه صدارة التصنيف العالمي الإثنين الماضي.‏

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