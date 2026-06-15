ماكرون: “المهمة البحرية” الفرنسية البريطانية جاهزة لمواكبة فتح مضيق ‏هرمز

باريس-سانا
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين أن المهمة البحرية الدولية التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا مستعدة لمواكبة إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك عقب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله في منشور على منصة “X”: إن الإمكانات “متوافرة وجاهزة”، مشدداً على أهمية “إعادة الفتح العاجل وغير المشروط لمضيق هرمز”.
وأكد ماكرون أن “استئناف حركة الملاحة البحرية من دون قيود أو رسوم عبور يُعد شرطاً أساسياً للاستقرار الإقليمي وللاقتصاد العالمي”.
وكانت فرنسا والمملكة المتحدة اقترحتا، إلى جانب دول أخرى، الشهر الماضي مهمة دولية لإزالة الألغام وتأمين هذا الممر الاستراتيجي، على أن تبدأ العمل بعد إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحاً، وأن الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري عن إيران، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.