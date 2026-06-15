ماكرون: “المهمة البحرية” الفرنسية البريطانية جاهزة لمواكبة فتح مضيق ‏هرمز

باريس-سانا‏

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين أن المهمة البحرية ‏الدولية التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا مستعدة لمواكبة إعادة فتح مضيق ‏هرمز، وذلك عقب الإعلان عن ⁠اتفاق ‏بين الولايات المتحدة وإيران لوقف ‏الحرب.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله في منشور على منصة “‏X‏”: إن ‏الإمكانات “متوافرة وجاهزة”، مشدداً على أهمية “إعادة الفتح العاجل وغير ‏المشروط لمضيق هرمز”.‏

وأكد ماكرون أن “استئناف حركة الملاحة البحرية من دون قيود أو رسوم ‏عبور يُعد شرطاً أساسياً للاستقرار الإقليمي وللاقتصاد العالمي”.‏

وكانت فرنسا والمملكة المتحدة اقترحتا، إلى جانب دول أخرى، الشهر ‏الماضي مهمة دولية لإزالة الألغام وتأمين هذا الممر الاستراتيجي، على أن ‏تبدأ العمل بعد إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.‏

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز بات مفتوحاً، ‏وأن ‏الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري عن إيران، وذلك عقب إعلان ‏رئيس الوزراء ‏الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق ‏النار بين واشنطن ‏وطهران.‏