الولايات المتحدة تفرض قيوداً على منح التأشيرات للمتورطين بالجرائم الإلكترونية

واشنطن-سانا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، عزم بلاده فرض قيود على منح التأشيرات للأفراد المتورطين أو المتواطئين في الجرائم الإلكترونية والجرائم التي تُرتكب باستخدام وسائل إلكترونية.

ونقلت رويترز، عن روبيو قوله في بيان: إن “أقارب الدرجات المباشرة للأشخاص المتورطين في مثل هذه الأنشطة ربما يخضعون أيضاً لقيود التأشيرات”.

وكانت أكثر من 60 دولة وقعت في شهر تشرين الأول الماضي في العاصمة الفيتنامية هانوي على أول اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتضمنت الاتفاقية وضع إطار قانوني موحد يشمل توحيد التعريفات والمعايير الخاصة بالتحقيقات والمساعدة القانونية إلى جانب آليات لتعويض الضحايا.