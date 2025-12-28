ترامب: مفاوضات روسيا وأوكرانيا تدخل مراحلها النهائية بعد اتصالات مع بوتين وزيلينسكي

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا دخلت مراحلها النهائية، مؤكداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبديا رغبة جدية في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ شباط 2022.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن ترامب قوله خلال لقائه زيلينسكي في ولاية فلوريدا اليوم: “إن عدم التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة قد يعني إطالة أمد الحرب”، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تُعدُّ الأصعب مقارنة بالحروب الثمانية التي قال إنه أنهاها سابقاً.

وأشاد ترامب بشجاعة زيلينسكي وجهوده في مسار التفاوض، مؤكداً أن الدول الأوروبية منخرطة بشكل كبير في دعم المساعي الدبلوماسية والتنسيق مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق سلام محتمل.

ولفت ترامب إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون اتفاقاً أمنياً قوياً بشأن أوكرانيا، مع تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة للبلاد في حال تطبيق خطة السلام، مشدداً على أن بوتين جاد في مساعيه لإنهاء النزاع.

من جانبه، أكد زيلينسكي أن فرق التفاوض الأوكرانية عملت على خطة سلام سيبحثها بالتفصيل مع ترامب.

من جهته أشار مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف إلى أن المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين كانت “ودية ومهنية واستمرت لأكثر من ساعة”، موضحاً أن “الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات بعد لقاء ترامب وزيلينسكي”.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه أجرى مكالمة “جيدة ومثمرة للغاية” مع بوتين قبيل اجتماعه مع زيلينسكي في فلوريدا، مؤكداً عزمه إجراء اتصال جديد مع الرئيس الروسي لاستكمال مشاورات خطة السلام.

وتشهد الساحة السياسية نقاشات واسعة حول خطة ترامب للسلام في أوكرانيا، التي تضمنت 28 بنداً تشمل وقف إطلاق النار، وضمانات أمنية، ومناقشة وضع الأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تحديد مستقبل علاقة أوكرانيا بحلف الناتو.