زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب منطقة غيريرو في المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، منطقة غيريرو في جنوب غرب المكسيك.

وقال المركز الألماني ‌لأبحاث علوم الأرض في بيان نقلته وكالة رويترز: إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، في المنطقة المطلة على ساحل المحيط الهادئ، دون أنباء عن وقوع إصابات.

وكان أعنف زلزال شهدته المكسيك قد وقع في أيلول عام 1985 بمدينة مكسيكو سيتي بقوة ثماني درجات، متسبباً بمقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وأضرار مادية جسيمة.

ويُعزى جزء كبير من النشاط البركاني والزلزالي في المكسيك إلى حركة صفيحة أمريكا الشمالية مقابل حركة صفيحة المحيط الهادي وصفيحة كوكوس، التي تُعد من أكثر الخنادق نشاطاً في العالم حيث يتم تسجيل أكثر من 90 هزة تزيد قوتها على أربع درجات كل عام في تلك المنطقة.