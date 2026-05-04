الكويت تدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية في مضيق هرمز

الكويت-سانا

أدانت دولة الكويت بشدة اليوم الإثنين الاعتداء الإيراني الذي استهدف بطائرات مسيرة ناقلة نفط تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء مرورها في مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا العمل العدائي يهدد سلامة الملاحة البحرية وأمن الممرات الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في منشور عبر منصة اكس وقوف الكويت الكامل إلى جانب الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها، مشددة على أن استهداف السفن التجارية وتعريض حركة الملاحة للخطر يمثل خرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وللقواعد القانونية الدولية، وانتهاكاً صريحاً لمبدأ حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، ما يهدد أمن المنطقة وسلامة خطوط الإمداد العالمية.

ودعت الوزارة في ختام بيانها إلى الوقف الفوري لمثل هذه الاعتداءات، وضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية الدولية، وعدم استخدامها كأداة للضغط أو الابتزاز السياسي.

وكانت ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” تعرضت أمس للإصابة بمقذوفات شمالي مدينة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.