إصابة طفلة جراء اعتداء إيراني على البحرين

المنامة-سانا‏

أصيبت طفلة جراء الاعتداء الإيراني الذي استهدف مملكة البحرين، اليوم الخميس، إلى ‏جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات.‏

وذكرت وزارة الداخلية البحرينية في بيان على منصة إكس: “جراء العدوان الإيراني الآثم ‏الذي تتعرض له مملكة البحرين، إصابة بسيطة لطفلة (11 عاماً) ومعالجتها في الموقع”.‏

وأضاف البيان: إن الاعتداء أدى إلى احتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد ‏والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية، والدفاع ‏المدني والإسعاف الوطني قاما باتخاذ الإجراءات اللازمة.‏

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق صافرة الإنذار، إخطاراً باعتداء إيراني ‏يطال أجواء المملكة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.‏