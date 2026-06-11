إصابة طفلة جراء اعتداء إيراني على البحرين

HKgxNuIWUAAp2vX إصابة طفلة جراء اعتداء إيراني على البحرين
وزارة الداخلية البحرينية

المنامة-سانا‏

أصيبت طفلة جراء الاعتداء الإيراني الذي استهدف مملكة البحرين، اليوم الخميس، إلى ‏جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات.‏

وذكرت وزارة الداخلية البحرينية في بيان على منصة إكس: “جراء العدوان الإيراني الآثم ‏الذي تتعرض له مملكة البحرين، إصابة بسيطة لطفلة (11 عاماً) ومعالجتها في الموقع”.‏

وأضاف البيان: إن الاعتداء أدى إلى احتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد ‏والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية، والدفاع ‏المدني والإسعاف الوطني قاما باتخاذ الإجراءات اللازمة.‏

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق صافرة الإنذار، إخطاراً باعتداء إيراني ‏يطال أجواء المملكة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.‏

قطر تجدد التزامها بمكافحة الإرهاب والتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز السلم والأمن
ترامب يرفض تسوية الحرب مع إيران ويلوح باحتمال قتل جميع قادتها
باريس: 60 سفينة فرنسية عالقة في الخليج العربي والبحر الأحمر وسط التصعيد العسكري
الدفاع المدني الفلسطيني: غزة تواجه مأساة إنسانية جراء منع الاحتلال إدخال المساعدات
إغلاق مطار بغداد الدولي بسبب عطل فني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك