إصابة طفلة جراء اعتداء إيراني على البحرين

المنامة-سانا
أصيبت طفلة جراء الاعتداء الإيراني الذي استهدف مملكة البحرين، اليوم الخميس، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات.
وذكرت وزارة الداخلية البحرينية في بيان على منصة إكس: “جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين، إصابة بسيطة لطفلة (11 عاماً) ومعالجتها في الموقع”.
وأضاف البيان: إن الاعتداء أدى إلى احتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية، والدفاع المدني والإسعاف الوطني قاما باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق صافرة الإنذار، إخطاراً باعتداء إيراني يطال أجواء المملكة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.