مقتل شخص جراء سقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه في أجواء أبو ظبي

أبوظبي-سانا

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض الدفاعات الجوية صاروخاً باليستياً.

وقال مكتب أبو ظبي الإعلامي في بيان على منصة إكس: “تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادثٍ، نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض صاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، وقد أسفر الحادث عن مقتل شخص من الجنسية الباكستانية”.

ودعا المكتب الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تصدي دفاعاتها الجوية لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.