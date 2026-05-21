وزيرا خارجية السعودية والبرتغال يبحثان الأوضاع الإقليمية وجهود تعزيز الاستقرار

الرياض-سانا



بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال التطورات الإقليمية الراهنة، والمساعي الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتجنب التصعيد.



وكانت السعودية رحبت أمس الأربعاء بقرار الرئيس الأمريكي منح المفاوضات المتعلقة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية فرصة إضافية، مؤكدةً أهمية التوصل إلى اتفاق يضمن أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر.



وأسهمت وساطة دول خليجية، بينها السعودية، في دفع واشنطن نحو تأجيل توجيه ضربة ضد إيران، مقابل إتاحة فرصة جديدة للمسار التفاوضي، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق الحرب وتأثيراتها على أمن الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

