الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة لتعزيز الطاقة المتجددة عبر البحر المتوسط 

بروكسل-سانا

أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة “التعاون بين الطاقة المتجددة والتقنية النظيفة عبر البحر الأبيض المتوسط” (T-MED، بهدف تسريع تطوير شبكات الطاقة المتجددة والهيدروجين والتصنيع النظيف والكهرباء الحديثة في المنطقة.



وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان نشرته على موقعها أمس الثلاثاء : “إن المبادرة تسعى لتعبئة استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو بحلول عام 2035″، لافتة إلى رصد مبلغ يزيد على 5 مليارات يورو كقدرة “ضمان” عبر “الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس”، لتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في القطاعات المستهدفة.



وأشارت المفوضية إلى أن المبادرة تسعى لتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها ،تطوير 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة، وخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات الطاقة النظيفة، إضافة إلى دعم الإصلاحات التنظيمية وتحديث التشريعات في الدول الشريكة.



وأوضحت أن المبادرة تستند في تنفيذها لركائز أساسية تشمل: تعبئة الاستثمارات وتقليل مخاطرها، وتعزيز التعاون التنظيمي وتبسيط إجراءات التراخيص، وتطوير مهارات القوى العاملة المحلية عبر برامج تدريب مهني، وتحديث البنية التحتية لشبكات الكهرباء وتجارة الطاقة عبر الحدود، إضافة إلى دعم التصنيع المحلي وسلاسل التوريد للتقنيات النظيفة.



وفي السياق ذاته، فتحت المفوضية باب تقديم طلبات الاهتمام للمستثمرين الخاصين حتى ال 15 من حزيران الجاري، وللشركات المطورة للمشاريع حتى ال 15 من آب القادم، تمهيداً لعقد الاجتماع التشغيلي الأول لمنصة الاستثمار (T-MED) في تشرين الأول 2026، على أن تبدأ أولى الشراكات الصناعية الفعلية بين ضفتي المتوسط بحلول عام 2027.



يذكر أن مبادرة “التعاون بين الطاقة المتجددة والتقنية النظيفة عبر البحر الأبيض المتوسط”، هي إحدى الركائز الأساسية لـ “ميثاق البحر الأبيض المتوسط”، الذي أُطلق في برشلونة في تشرين الثاني 2025، بهدف بناء اقتصادات أكثر استدامة وتكاملاً، وتعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط.