ارتفاع عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات في فرنسا إلى 1435 شخصاً

باريس-سانا‏

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الموقوفين خلال ‏الاحتجاجات التي شهدتها مناطق عدة في فرنسا السبت، إلى 1435 شخصاً.‏

ونقلت فرانس برس عن نونيز قوله: إن نحو 100 من الموقوفين كانوا يحملون أدوات ‏يمكن استخدامها كأسلحة، مشيراً إلى ضبط سكاكين وكرات بلياردو وكرات زجاجية ومقاليع ‏ومفرقعات نارية خلال عمليات التفتيش التي سبقت التظاهرات.‏

ولفت إلى إصابة 150 متظاهراً، ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة، مبيناً أن الشرطة فتحت ‏تحقيقات داخلية على غرار ما يحصل في كل مرة تقع فيها أعمال عنف.‏

وأضاف نونيز أن الوضع بقي تحت السيطرة، ولم تقع حوادث خطيرة، رغم ما وصفه ‏بارتفاع مستوى العنف ضد قوات الأمن.‏

وبحسب الكونفدرالية العامة للعمل، فإن نحو 800 ألف شخص شاركوا في التظاهرات، ‏بينما قدرت السلطات عدد المشاركين بنحو 410 آلاف، مؤكدةً استمرار حظر التجول ‏المفروض في أكثر من عشر مناطق، والاستعداد لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة تحسباً ‏لتظاهرات جديدة مقررة السبت المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد الهالوين.‏

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أمس الأحد، توقيف 1314 شخصاً، وإصابة 53 ‏من ‏عناصر الشرطة خلال احتجاجات شهدتها مناطق عدة في البلاد أمس، على خلفية ‌‏ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.‏

وتأتي الاحتجاجات في إطار تحركات معيشية تشهدها فرنسا، وسط خلافات بشأن ‏الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الحكومية.‏

‏ وشهدت البلاد في 17 تشرين الأول الجاري تظاهرات رافقتها مواجهات وأعمال عنف، أسفرت عن إصابة نحو 267 من أفراد قوات الأمن، وفق وزير الداخلية.‏