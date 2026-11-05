المنافذ والجمارك تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

دمشق–سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، مع وفد من مجلس الأعمال التركي – السوري التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (‏DEİK‏)، برئاسة محسوم ألتونكايا، تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وذكرت الهيئة اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي شارك فيه عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات التركية العاملة في قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة، ناقش سبل توسيع آفاق التعاون بين الشركات في البلدين، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمات اللوجستية ومشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري وسبل معالجتها.

وأوضحت الهيئة أن الاجتماع تناول واقع حركة النقل والشحن والترانزيت عبر المنافذ الحدودية المشتركة، والإجراءات اللازمة لتسهيل انسياب البضائع وخفض التكاليف التشغيلية، فضلاً عن استعراض مشاريع تطوير البنية التحتية للمنافذ، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتعزيز التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع حركة العبور.

كما ناقش الجانبان وفق الهيئة، أهمية تطوير منفذ القامشلي – نصيبين الحدودي ودوره المرتقب في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الربط اللوجستي بين سوريا وتركيا والعراق، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة، والتسهيلات المقدمة للمشاريع الصناعية والتجارية، وآليات دعم التصنيع الموجه للتصدير.

تطوير منظومة المنافذ والجمارك

أكد بدوي حرص الهيئة على تهيئة بيئة عمل محفزة للتجارة والاستثمار، من خلال تطوير منظومة المنافذ والجمارك، وتذليل العقبات الإجرائية واللوجستية أمام المستثمرين ورجال الأعمال، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم النشاط التجاري والإنتاجي بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع التعاون الاقتصادي السوري – التركي، وتعزيز دور المنافذ الحدودية بوصفها ممرات حيوية للتجارة والترانزيت، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وكانت مديرية المنشآت والصيانة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك باشرت في الـ 28 من أيلول الماضي، أعمال تأهيل وتجهيز منفذ القامشلي الحدودي مع الجمهورية التركية، من خلال تنفيذ أعمال الحفر والتسوية والتحضيرات الفنية اللازمة لرصف ساحات الشحن والطرق المخصصة للحركة الخدمية والتجارية داخل المنفذ.