الخميس 5 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: اتحاد غرف التجارة السورية يبحث تعزيز التعاون التجاري والدوائي مع بيلاروس
بحث
بحث
sana-logo-mobile

اتحاد غرف التجارة السورية يبحث تعزيز التعاون التجاري والدوائي مع بيلاروس

IMG 20261105 170013 318 Copy اتحاد غرف التجارة السورية يبحث تعزيز التعاون التجاري والدوائي مع بيلاروس
لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو مع الممثل العام لغرفة تجارة وصناعة بيلاروس في سوريا رياض حمد- دمشق 5-11-2026- سانا

دمشق-سانا  
 
بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو، مع الممثل العام لغرفة تجارة وصناعة بيلاروس في سوريا رياض حمد، سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية.
 
وذكر الاتحاد في قناته على تلغرام، اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا إمكانية تنظيم زيارة وفد تجاري سوري إلى بيلاروس، مع التركيز على قطاع الصناعات الدوائية، والاطلاع على المصانع والتقنيات الحديثة.
 
كما تناول اللقاء بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك ونقل الخبرات، بما يسهم في تطوير الصناعات الدوائية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
 
وكان اتحاد غرف التجارة السورية بحث في حزيران الماضي مع مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية ونائب رئيس البعثة في سفارة بيلاروس بدمشق أناتولي بوغرينكو، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وآليات تطوير التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتفعيل الزيارات المتبادلة والبعثات التجارية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك.

مشاهد جوية لشاطئ الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية
الأحمد يبحث مع سفير اليمن بدمشق آخر المستجدات الإقليمية
المدن الصناعية بمعرض إعمار 2026.. ركيزة لدعم ‏إعادة ‏الإعمار واستقطاب الاستثمارات‎
مدير الحج والعمرة يبحث مع رؤساء المجموعات في تركيا خطة عمل موسم الحج القادم 
استقرار أسعار الذهب اليوم في السوق السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار