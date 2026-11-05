اتحاد غرف التجارة السورية يبحث تعزيز التعاون التجاري والدوائي مع بيلاروس

دمشق-سانا



بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة في اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو، مع الممثل العام لغرفة تجارة وصناعة بيلاروس في سوريا رياض حمد، سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية.



وذكر الاتحاد في قناته على تلغرام، اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا إمكانية تنظيم زيارة وفد تجاري سوري إلى بيلاروس، مع التركيز على قطاع الصناعات الدوائية، والاطلاع على المصانع والتقنيات الحديثة.



كما تناول اللقاء بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك ونقل الخبرات، بما يسهم في تطوير الصناعات الدوائية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.



وكان اتحاد غرف التجارة السورية بحث في حزيران الماضي مع مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية ونائب رئيس البعثة في سفارة بيلاروس بدمشق أناتولي بوغرينكو، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وآليات تطوير التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتفعيل الزيارات المتبادلة والبعثات التجارية، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك.