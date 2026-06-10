منظمة التعاون الإسلامي تدين قرصنة الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب الفلسطينية

IMG 20250515 230437 972 منظمة التعاون الإسلامي تدين قرصنة الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب الفلسطينية

جدة-سانا

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون عنصري لتوسيع آليات مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية الموقعة.

وحذّرت المنظمة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أمس الثلاثاء، من خطورة هذا الإجراء غير القانوني الذي يشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني وموارده المالية، ومن شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدّدت الأمانة العامة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه القرصنة الرسمية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.

وكانت الخارجية الفلسطينية أدانت في وقت سابق اليوم مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون جديد يوسع سرقة أموال “المقاصة” الفلسطينية، معربة عن رفضه جملةً وتفصيلاً، واعتبرته إجراءً استعمارياً يندرج ضمن سياسة ممنهجة للقرصنة المنظمة والنهب المستمر للأموال الفلسطينية، وانتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي.

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