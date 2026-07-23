مقتل فلسطينيين أحدهما طفل برصاص الاحتلال شرق نابلس

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان، أحدهما طفل، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية، أن شاباً وطفلاً، قتلا جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في البلدة، قبل أن تحتجز جثمانيهما، فيما أصيب فلسطينيان آخران بجروح، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال عدوانها على بلدة بيت فوريك، وأغلقت مداخلها، بالتزامن مع انتشار واسع لجنود الاحتلال، وعدد من المستوطنين في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية بيت فوريك يوسف حنني أن قوات الاحتلال والمستوطنين هاجموا الفلسطينيين الذين حاولوا إخماد حرائق اندلعت في الأراضي الزراعية، ما أدى إلى سقوط القتيلين، وإصابة آخرين، فضلاً عن الاعتداء بالضرب على عدد من الفلسطينيين.

وقال: إن قوات الاحتلال أجبرت إحدى العائلات على إخلاء منزلها، فيما أحرق مستوطنون مركبتين تعودان لفلسطينيين من البلدة، كما تسببت الحرائق بأضرار في شبكة الكهرباء، في حين لا يزال عشرات الفلسطينيين غير قادرين على الوصول إلى منازلهم، أو مغادرة البلدة بسبب إغلاق الحاجز العسكري.

وقُتل فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة في وقت سابق اليوم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينياً خلال مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.