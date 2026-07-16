حريق في دار للأيتام بالجزائر يخلف 11 قتيلاً

الجزائر-سانا

لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون اليوم الخميس، جراء اندلاع حريق ‏في دار للأيتام في العاصمة الجزائرية الجزائر.‏

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن “مصالح الحماية المدنية ” قولها في ‏بيان: “إن وحدات الإطفاء والطوارئ تدخلت في حدود الساعة الثالثة والنصف ‏صباحاً، لإخماد حريق شب بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية، وقد سجل ‏على إثرها وفي حصيلة أولية وفاة 11 شخصاً وإصابة 19 آخرين، من بينهم ‌‏10 تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة وآخرون لضيق وصعوبة في التنفس”.‏

وكان ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم إثر نشوب حريق داخل مخزن للتجهيز ‏والإطعام تابع لمؤسسة خاصة في ولاية ورقلة جنوب شرق الجزائر في الرابع ‏من تموز الجاري.‏