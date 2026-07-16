حريق في دار للأيتام بالجزائر يخلف 11 قتيلاً

الجزائر-سانا
لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون اليوم الخميس، جراء اندلاع حريق في دار للأيتام في العاصمة الجزائرية الجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن “مصالح الحماية المدنية ” قولها في بيان: “إن وحدات الإطفاء والطوارئ تدخلت في حدود الساعة الثالثة والنصف صباحاً، لإخماد حريق شب بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية، وقد سجل على إثرها وفي حصيلة أولية وفاة 11 شخصاً وإصابة 19 آخرين، من بينهم 10 تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة وآخرون لضيق وصعوبة في التنفس”.
وكان ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم إثر نشوب حريق داخل مخزن للتجهيز والإطعام تابع لمؤسسة خاصة في ولاية ورقلة جنوب شرق الجزائر في الرابع من تموز الجاري.