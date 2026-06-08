رئيس كوريا الجنوبية: يجب ألا نتخلى عن مسعى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

سيئول-سانا

دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى مواصلة الجهود الرامية إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، محذراً من أن التخلي عن هذا المسار قد يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية في المنطقة ويفاقم التوترات الأمنية.

وقال ميونغ خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة: “يجب ألا نتخلى عن مسعى نزع السلاح النووي”، مشيراً إلى أن توجه كوريا الجنوبية نحو امتلاك أسلحة نووية قد يدفع دولاً أخرى في المنطقة إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وأضاف: إن أي مساعٍ لحيازة أسلحة نووية من شأنها أن تعرض بلاده لعقوبات دولية وتؤثر سلباً في اقتصادها المعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات، مؤكداً أن سيئول لا تستطيع تحمل تداعيات مثل هذه الإجراءات.

وأشار لي إلى أهمية اعتماد مقاربة تدريجية في المحادثات مع كوريا الشمالية، تتضمن تحقيق أهداف محدودة وقصيرة المدى، من بينها التوصل إلى وقف مؤقت لإنتاج المواد النووية، بما يسهم في تهيئة الظروف لاستئناف الحوار وتحقيق تقدم في ملف نزع السلاح النووي.

وتزامنت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي مع زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية، في وقت تشهد فيه الجهود الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي لبيونغ يانغ حالة من الجمود.