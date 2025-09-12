الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة على إعلان حول حل الدولتين

نيويورك-سانا

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأغلبية ساحقة “إعلان نيويورك” بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، وتنفيذ حل الدولتين وفق خطوات ملموسة ومحددة زمنياً.

وقدّم جيروم بونافو الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة مشروع القرار قبل التصويت بالنيابة عن بلاده والسعودية والدول الراعية لمشروع القرار، وتم اعتماده بأغلبية 142 دولة ومعارضة 10 وامتناع 12 عن التصويت.

وقال بونافو: “يضع هذا الإعلان خارطة طريق واحدة لتحقيق حل الدولتين، وذلك بفضل الالتزامات الرئيسية التي قطعتها السلطة الفلسطينية والدول العربية من أجل السلام والأمن للجميع في المنطقة”.

ما الذي جاء في إعلان نيويورك؟

ويتضمن الإعلان الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناءً على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.

وجدد إدانة جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير.

وأكد الإعلان رفض أي أعمال تؤدي إلى التغييرات الإقليمية (المتعلق بالأرض) أو الديموغرافية (السكانية)، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنسان، كما أشار إلى أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي.

وقال الإعلان: إن الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لا يمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام أو الأمن، وإن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بتحقيق ذلك.

وتعهد المسؤولون والمندوبون في الإعلان باتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد – بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة – دولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات السيادة القادرة على الاستمرار اقتصادياً، والتي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بما يمكن التكامل الإقليمي والاعتراف المتبادل.