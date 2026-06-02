روبيو يحدد شروط ترامب لبدء مرحلتي التفاوض مع إيران

واشنطن-سانا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء: إن الرئيس دونالد ترامب وضع استراتيجية واضحة في المفاوضات مع إيران، مبيناً أن إعادة فتح مضيق هرمز ليست سوى “شرط أساسي” لبدء المحادثات.

وجاءت تصريحات روبيو التي نقلتها شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية خلال مثوله أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث أكد للمشرعين أن على إيران إنهاء سلوكها العدائي في المنطقة.

وأضاف روبيو: “إن على الإيرانيين الإعلان بشكل واضح أن المضيق مفتوح الآن دون فرض رسوم، وأنهم سيساعدون في إزالة الألغام التي زرعوها هناك، ولن يطلقوا النار على السفن”.

وأكد روبيو أن مسألة فتح المضيق هي بمثابة الشرط الذي يفتح الباب أمام المرحلة الثانية التي تتطلب من إيران الالتزام بمفاوضات محددة للغاية بشأن اليورانيوم والموافقة أيضاً على قيود طويلة الأمد على برنامجها النووي.

وكان ترامب أعلن أمس الإثنين أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، نافياً صحة التقارير التي تحدثت عن تعليق طهران للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في الـ 28 من شباط الماضي، أغلقت إيران عملياً مضيق هرمز الذي كان يمرّ عبره خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، بينما فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية.