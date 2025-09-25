ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

photo 2025 07 01 00 02 57 ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مشيراً إلى أن موقف بلاده واضح سواء تم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أم لا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ترامب قوله: إنه أجرى محادثات “جيدة جداً” مع نتنياهو حول الوضع في قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة وقف حرب غزة فوراً وإعادة جميع المحتجزين.

وكان ترامب، أشار خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بنيويورك قبل يومين، إلى أن هدفه يتمثل في تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على أهمية التفاوض لإعادة الرهائن والعمل على تحقيق السلام.

