الصين تدعو إلى تعزيز بيئة الأعمال وتطوير التعاون مع المملكة المتحدة

بكين-سانا‏

أعربت الصين عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة، وتوفير ‏بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية، بما يسهم في تعزيز ‏مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.‏

ونقلت وكالة “شينخوا” عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله خلال ‌‏مشاركته في رئاسة الحوار الاستراتيجي الـ 11 بين الصين والمملكة المتحدة، ‌‏مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في بكين: إن البلدين كانا قد اتفقا ‏على تطوير شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد خلال زيارة رئيس ‏الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الصين مطلع العام الجاري، مشيراً إلى ‏أن التبادل والتعاون بينهما استعادا زخمهما في مختلف المجالات.‏

وأكد وانغ ضرورة تعزيز التواصل وتنفيذ التفاهمات التي توصل إليها زعيما ‏البلدين، ودعم التبادلات رفيعة المستوى، وتحقيق نتائج عملية تسهم في ‏تعزيز السلام والاستقرار والتنمية عالمياً، كما شدد على أهمية التزام ‏البلدين، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، بالمسار المحايد وميثاق ‏الأمم المتحدة، والعمل المشترك لتعزيز نظام حوكمة عالمية أكثر عدلاً ‏ومنطقية.‏

من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن الشراكة ‏الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين تحظى بأهمية كبيرة وتخدم مصالح ‏الجانبين، لافتة إلى أن تعقيدات الوضع الدولي تجعل الحوار والتعاون بين ‏لندن وبكين أكثر ضرورة.‏

‏وأبدت استعداد المملكة المتحدة لتعزيز الحوار المؤسساتي، وتعميق التعاون ‏في مجالات الاقتصاد والتجارة والمالية والطاقة والذكاء الاصطناعي وتغير ‏المناخ.‏

يذكر أن الصين هي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، وتشهد ‌‏العلاقات الصينية البريطانية تحولاً نحو التقارب وتعزيز الشراكة ‌‏الاستراتيجية بقيادة حكومة حزب العمال الجديدة.‏