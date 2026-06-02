الصين تدعو إلى تعزيز بيئة الأعمال وتطوير التعاون مع المملكة المتحدة

بكين-سانا
أعربت الصين عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة، وتوفير بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية، بما يسهم في تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله خلال مشاركته في رئاسة الحوار الاستراتيجي الـ 11 بين الصين والمملكة المتحدة، مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في بكين: إن البلدين كانا قد اتفقا على تطوير شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الصين مطلع العام الجاري، مشيراً إلى أن التبادل والتعاون بينهما استعادا زخمهما في مختلف المجالات.
وأكد وانغ ضرورة تعزيز التواصل وتنفيذ التفاهمات التي توصل إليها زعيما البلدين، ودعم التبادلات رفيعة المستوى، وتحقيق نتائج عملية تسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية عالمياً، كما شدد على أهمية التزام البلدين، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، بالمسار المحايد وميثاق الأمم المتحدة، والعمل المشترك لتعزيز نظام حوكمة عالمية أكثر عدلاً ومنطقية.
من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين تحظى بأهمية كبيرة وتخدم مصالح الجانبين، لافتة إلى أن تعقيدات الوضع الدولي تجعل الحوار والتعاون بين لندن وبكين أكثر ضرورة.
وأبدت استعداد المملكة المتحدة لتعزيز الحوار المؤسساتي، وتعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والمالية والطاقة والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.
يذكر أن الصين هي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، وتشهد العلاقات الصينية البريطانية تحولاً نحو التقارب وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بقيادة حكومة حزب العمال الجديدة.