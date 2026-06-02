الطاقة تعيد تشغيل 9 محطات مياه في دير الزور بعد انخفاض منسوب الفرات

دير الزور-سانا

أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل تسع محطات لمياه الشرب في محافظة دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، عقب انخفاض منسوب نهر الفرات وتوافر الظروف الفنية الملائمة لاستكمال أعمال التركيب والصيانة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المحطات التي عادت إلى الخدمة توزعت في عدد من مناطق ريف دير الزور، وشملت محطة الجرذي الغربي في الريف الشرقي (الجزيرة)، ومحطة سفيرة تحتاني في الريف الغربي (الجزيرة)، ومحطة الجلاء الجديدة في الريف الشرقي التابعة لمدينة البوكمال (الشامية).

كما شمل التشغيل مجدداً محطتي غرانيج المعدان وأبو حمام الثانية في الريف الشرقي (الجزيرة)، ومحطة معدان عتيق الواقعة على الحدود بين دير الزور والرقة (الشامية)، إضافة إلى محطات الصعوة وزغير المحدثة والحسينية في الريف الغربي (الجزيرة).

وأكدت الوزارة أن فرق الصيانة تواصل عملها بوتيرة متسارعة لإعادة بقية المحطات المتوقفة إلى الخدمة في مختلف أنحاء المحافظة، بما يخفف الأثر الذي خلّفه ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الفترة الماضية.

وكان وزير الطاقة محمد البشير أعلن يوم أمس الإثنين، إعادة تشغيل محطة الفرات العملاقة في محافظة دير ‏الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، ما يعزز استقرار التزويد المائي لنحو 400 ألف نسمة.‏