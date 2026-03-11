إسبانيا تسحب سفيرتها من إسرائيل وتخفض تمثيلها الدبلوماسي

مدريد-سانا

سحبت الحكومة الإسبانية اليوم الأربعاء سفيرتها من إسرائيل، وقررت خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بينهما على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت صحيفة “إل باييس” أن الجريدة الرسمية نشرت قرار إعفاء السفيرة الإسبانية، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى قائم بالأعمال، وذلك تنفيذاً لقرار الحكومة الذي اتُخذ أمس الثلاثاء، موضحة أن هذا الإجراء يعني سحب رئيسة البعثة رسمياً والإبقاء على تمثيل منخفض.

وتوترت العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل منذ شن الأخيرة حرب الإبادة على غزة في تشرين الأول 2023، إذ رفضت مدريد هذه الحرب وفرضت عقوبات على إسرائيل، وازداد التوتر بعد اعتراف إسبانيا في أيار 2024 بدولة فلسطين، ما دفع العلاقات إلى مزيد من التدهور.